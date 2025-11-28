Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ямале локомотив столкнулся с автомобилем

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на железнодорожном перегоне Новый Уренгой — Ягельный столкнулись локомотив и легковой автомобиль Mitsubishi, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. ДТП произошло вечером 27 ноября.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В результате аварии никто не пострадал, подвижной состав не сошел с рельсов. Движение поездов не было нарушено.

Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, были ли соблюдены все требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ирина Пичурина

