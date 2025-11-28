Подросток на «Шкоде» устроил ДТП с тремя пострадавшими в Ижевске

15-летний подросток за рулем «Шкоды Октавия» столкнулся с автомобилями «Тойота Камри» и «Черри», сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло вечером 27 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске.

Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

В результате ДТП травмы получили водитель «Шкоды», 53-летний водитель «Черри» и 58-летняя пассажирка «Тойоты». Автомобиль «Шкода» помещен на спецстоянку. В настоящее время проводится проверка по факту допуска несовершеннолетнего к управлению. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Лопатина