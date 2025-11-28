С бывшего замдиректора медцентра имени Мешалкина сняли судимость

Советский районный суд Новосибирска, удовлетворив ходатайство защиты, снял судимость с Евгения Покушалова — бывшего заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Мешалкина.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Суд с учетом установленных по делу обстоятельств, свидетельствующих о том, что Покушалов после отбытия им наказания вел себя безупречно и своим поведением доказал исправление, пришел к выводу о снятии судимости»,— сообщили в суде. Представители прокуратуры и уголовно-исполнительной инспекции ФСИН не возражали против снятия судимости.

Приговор Евгению Покушалову, ранее занимавшему пост заместителя директора по научно-экспериментальной работе НМИЦ, вынесли 3 ноября 2021 года. Профессор обвинялся в соучастии в хищении 1,8 млрд руб. при госзакупках для медучреждения. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц, в особо крупном размере, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) ему назначили 2,5 года в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. Столь мягкий приговор был обусловлен тем, что член-корреспондент РАН Евгений Покушалов заключил сделку со следствием, дав показания на других предполагаемых участников схемы хищений.

В марте 2023 года, как писал «Ъ-Сибирь», было удовлетворено прошение Евгения Покушалова об условно-досрочном освобождении.

По этому же делу были осуждены бывший директор клиники, академик РАН Александр Караськов, его супруга и заместитель Ирина Бойцова, а также два предпринимателя, занимавшиеся поставками медизделий. Они получили от 3 до 4,5 лет лишения свободы.

Илья Николаев