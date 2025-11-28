В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о «рекордном интересе» школьников к колледжам в 2025 году. По данным ведомства, сейчас на программы среднего профессионального образования зачислены уже 1,3 млн. человек.

«Ребята обращают внимание на увеличение спроса среди работодателей на квалифицированных специалистов. Отрадно, что школьники осознают значимость инженеров, строителей, медицинских работников, учителей, специалистов в аграрном секторе и других профессионалов, благодаря которым наша страна успешно развивается»,— заявил министр. Его слова приводит пресс-служба Минпросвещения.

В материале ведомства также названы самые популярные специальности среди выпускников школ в этом году — «Программирование и IT-технологии», «Машиностроение и промышленное производство», «Строительство и архитектура», профессии медработника и преподавателя начальных классов. Также большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В этом году в указанных регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена вместо четырех. 10 июля зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко отчитался, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи.

22 июля господин Чернышенко сообщил, что в 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом.

Полина Мотызлевская