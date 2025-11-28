Строительство автомобильной дороги в Лаишевском районе Татарстана несет угрозу выявленному объекту культурного наследия — поселению «Лесная Поляна I». Соответствующий акт государственной историко-культурной экспертизы опубликовал комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Строительство дороги в Лаишевском районе угрожает объекту культурного наследия

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Строительство дороги в Лаишевском районе угрожает объекту культурного наследия

Проект дороги от жилого массива Лесная Поляна до трассы Столбище — Атабаево протяженностью 6,68 км затрагивает 2300 кв. м территории поселения XVIII — начала XX века, что создает риск повреждения культурного слоя. Тем не менее экспертиза признала строительство допустимым, но только при строгом выполнении комплекса защитных мер.

Анна Кайдалова