Собянин рассказал о планах по благоустройству Москвы на 2026 год

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2026 году в столице будет благоустроено более 3,5 тыс. объектов, включая набережные, парки и детские площадки.

Планируется, в частности, укрепить берега рядом со стадионом «Спартак» и начать стройку площадки возле Мневниковской поймы, а также отремонтировать Фрунзенскую, Новодевичью, Лужнецкую, Ростовскую и Пречистенскую набережные.

Работы также проведут на участке вдоль улицы Нижние Мневники, на флагманской лыжной трассе «Новая звезда» в Красногорском лесопарке. Всего в следующем году планируется благоустроить пять парков, шесть общественных пространств.

Кроме того, обустроят более 2 тыс. домовых дворов. Там отремонтируют детские площадки и обустроят места для занятия спортом.

По итогам 2025 года, сообщил Сергей Собянин, в Москве благоустроили более 3,7 тыс. объектов, в том числе, девять пространств у воды, набережную в Парке Горького и музее-заповеднике «Коломенское». Также были отремонтированы четыре парка, четыре общественных пространства и еще 83 «знаковых» объекта (в их числе Триумфальная площадь и стадион МГТУ им. Баумана «Металлург»). Кроме того, в этом году власти благоустроили более 2,4 тыс. дворов.

Полина Мотызлевская