Пенсионерка в Нижнем Новгороде передала мошенникам 3,5 млн рублей

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению 73-летней нижегородки, передавшей курьеру мошенников 3,5 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела потерпевшей неделю звонили якобы силовики, представители банка и портала госуслуг, убеждая ее перевести деньги на «безопасный счет» через курьера. Пенсионерка трижды встречалась с курьером на площади Октябрьской и в парке Пушкина. Сначала она принесла 1,4 млн руб., а затем еще 1,1 млн руб.

Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.

Владимир Зубарев