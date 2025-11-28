На СМЗ будут производить редкозем для управления ядерными реакторами

Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» разработал отечественную технологию извлечения редкоземельного металла самария из лопаритового концентрата, сообщается в релизе ОАО «Соликамский магниевый завод». В результате чистота продукта составила 99,8% при требуемом качестве 99%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Самарий используется для производства сверхмощных постоянных магнитов, термоэлектрических и тензочувствительных материалов, катализаторов для крекинга углеводородов. Самарий также необходим для управления ядерными реакторами, он участвует в регулировке интенсивности ядерной реакции. Ранее была разработана технология выделения неодима и празеодима, а также церия и лантана. Производством этих редкоземов будет заниматься Соликамский магниевый завод.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. Чистый убыток общества за девять месяцев 2025 года составил свыше 2 млрд руб.