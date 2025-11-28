Бывшему вице-премьеру Пермского края смягчили наказание

Индустриальный суд Перми заменил наказание бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней. Об этом сообщает портал 59.ru. Ранее госпожа Лопаева была приговорена к четырем годам колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Лопаева (в центре)

Фото: Дмитрий Астахов Елена Лопаева (в центре)

Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО.

В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб.