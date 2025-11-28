Двое жителей Ульяновска задержаны за незаконное захоронение опасных отходов

В Засвияжском районе Ульяновска следователями следственного управления СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ (ч. 2 ст. 247 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и о незаконном предпринимательстве организованной группой в особо крупном размере (ч.2 ст.171 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщило СУ СКР по Ульяновской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ОЭБиПК территориального отдела полиции. Подозреваемые задержаны сотрудниками полиции и СКР при силовой поддержке Росгвардии.

По версии следствия, двое жителей Ульяновска организовали незаконный бизнес, связанный с вывозом твердых коммунальных и строительных отходов, а также химических веществ. Для этих целей в Засвияжском районе города Ульяновска ими были использованы два земельных участка площадью 2 га. При этом никаких разрешительных документов на вывоз, утилизацию и захоронение отходов, а также на использование для этих целей земельных участков предприниматели не имели. Несмотря на отсутствие прав на такую деятельность, нашелся целый ряд частных компаний, готовых платить за вывоз и утилизацию отходов меньше, чем по тарифам официальных компаний, работающих на рынке утилизации отходов. При этом незаконное предпринимательство приносило немалый доход, поскольку не требовало практически никаких затрат.

По предварительным данным, ущерб по загрязнению окружающей среды составил не менее 3,5 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск