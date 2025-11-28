Сотрудники «Азота» отмечены губернатором Пермского края

Березниковская трудовая династия Ежовых, несколько поколений которой трудятся в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим», отмечена памятным знаком «Семейная гордость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Награда учреждена губернатором Пермского края в 2024 году. Ее получают семейные династии, представители трех или более поколений которых трудятся в одной профессиональной сфере, имеют поощрения за достижения в труде, а также являются примером достойного воспитания детей и сохранения семейных традиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Начиная с основателя династии Федора Николаевича, Ежовы работают в разных подразделениях «Азота» практически с года пуска предприятия. На торжественную церемонию в ЗАГС пришли несколько поколений династии, суммарный стаж в химической отрасли которой составляет более 500 лет. Вручил памятный знак глава города Березники Алексей Казаченко.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Династия Ежовых — яркий пример преданности делу, сплоченности и преемственности поколений. Такие семьи — основа стабильности и развития не только филиала «Азот», но и всего региона. Рад, что на нашем предприятии трудятся достойные наставники и воспитатели, которые передают свои знания и ценности младшему поколению. Желаю им дальнейших успехов и новых достижений во благо нашего завода, города и края.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники