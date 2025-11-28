На челябинку завели дела за фиктивную прописку 78 мигрантов

Полиция Челябинска выявила 37-летнюю местную жительницу, в квартире которой прописаны 78 мигрантов. В отношении горожанки возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, сообщает пресс-служба УМВД.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным полиции, челябинка совершила 26 фиктивных регистраций иностранцев в квартире дома по улице Лебединского. Фактически мигранты там не жили. Это подтвердили показания соседей и осмотр квартиры.

Иностранцев сняли с миграционного учета. Челябинке избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.