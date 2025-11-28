43% ижевчан игнорируют телевизор

43% экономически активных ижевчан полностью не смотрят телевизор, следует из опроса сервиса SuperJob. Среди тех, кто все же выбирает телевизионный контент, наибольшую популярность имеют художественные фильмы (20%) и новости (19%). Сериалы и документальные фильмы делят третье место с 18% голосов.

Женщины чаще выбирают художественные фильмы и телесериалы, тогда как мужчины проявляют больший интерес к спортивным передачам и аналитическим программам. Респонденты старше 45 лет предпочитают художественные фильмы (30%) и новости (24%), в то время как молодежь до 25 лет чаще выбирает сериалы (25%).

Горожане с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы (32%) и новости (23%), а обладатели среднего профессионального образования проявляют больший интерес к сериалам — 23% и документальным фильмам — 23%. Респонденты с доходом от 150 тыс. руб. в месяц реже смотрят сериалы (10%) и развлекательные программы (14%), но чуть больше интересуются спортивными — 17% и информационно-аналитическими программами — 16%.

Анастасия Лопатина