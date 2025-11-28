Полиция накрыла канал поставки кокаина из Петербурга в Красноярский край

Житель Красноярского края и петербуржец задержаны по подозрению в организации поставок кокаина в бытовой технике. Наркотик отправляли из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Одного из фигурантов задержали в Иланском районе 24-го региона на трассе Р-255. Он использовал квартиру для фасовки кокаина. На месте изъяли 600 граммов наркотика и боевой пистолет. В Петербурге задержали 51-летнего предполагаемого сообщника. Обоих проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

По информации правоохранителей, запрещенные вещества отправляли в бытовой технике транспортными компаниями или в приобретенном автомобиле, который доставлялся автовозом. Житель Красноярского края стал фигурантом уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, петербуржец — по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Татьяна Титаева