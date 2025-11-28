Для сотрудников ЛУКОЙЛа в Прикамье построили жилой дом и офис

В Пермском крае завершили строительство умного офиса, где будут работать 130 инженеров ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В современном здании площадью почти 5 тыс. кв. метров расположились медпункт, столовая, конференц-зал на 300 мест, кабинеты для сотрудников и видео-конференц-связи.

Восьмиэтажный жилой дом на 64 квартиры полностью укомплектован мебелью и бытовой техникой. На придомовой территории разместили кинотеатр под открытым небом, детскую и футбольно-баскетбольную площадки. Сотрудники ТПП «Чернушканефтегаз» отметят здесь новоселье до конца этого года.

«Душой» проекта стал Сквер нефтяников: в парковой зоне возле нового офиса обустроили тротуары, освещение и установили арт-объекты в виде арок. Высота каждой арки – 8 метров, для узоров выбран мотив национального орнамента народов Коми и Пермского края. В центре бульварной зоны установлена «Капля Шухова». Этот архитектурный элемент отсылает к творчеству знаменитого инженера и архитектора Владимира Шухова, совершившего техническую революцию в нефтегазовой отрасли.

ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является крупным подразделением предприятия и разрабатывает более 60 месторождений на юге Пермского края и в Республике Башкортостан.

ООО "Лукойл-Пермь"