В Новокуйбышевске суд рассмотрит дело о похищении женщины

В суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемая действовала группой лиц по предварительному сговору со своим мужем, похитила женщину. Делалось это с целью требования с нее миллионного долга, который не возвратил фигуранту бывший муж потерпевшей.

Обвиняемая вместе со своим мужем поместили потерпевшую в свой автомобиль и возили некоторое время по городу. Не добившись возврата денег, они завезли ее в гаражи, где муж фигурантки задушил потерпевшую.

В отношении фигурантки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело в отношении соучастника, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ выделено в отдельное производство и приостановлено.

Руфия Кутляева