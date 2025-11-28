В Баймаке экс-сотрудника полиции приговорили к двум годам колонии

Баймакский районный суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции. Он признан виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на два года.

В июне этого года полицейский предложил подозреваемому в незаконной рубке леса снизить сумму ущерба с 1,3 млн руб. до 400 тыс. руб. За свою помощь полицейский попросил взятку в 65 тыс. руб.

После передачи денег его с поличным задержали сотрудники собственной безопасности МВД по Башкирии.

Майя Иванова