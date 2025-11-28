В Оренбурге возбудили дело по факту падения дерева на человека

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту падения дерева на 19-летнюю жительницу Оренбурга. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации надзорного ведомства, 27 ноября около 10:05 (MSK+2) во дворе на ул. Промышленной, 14 дерево упало на человека и автомобиль. Потерпевшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Прокуратура Дзержинского района Оренбурга провела проверочные мероприятия. Также принимаются дополнительные меры, направленные на защиту нарушенных прав пострадавшей в судебном порядке и на привлечение виновных к иным видам ответственности.

Руфия Кутляева