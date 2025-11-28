Прибыль компаний Челябинской области сократилась на треть в 2025 году

В январе-сентябре 2025 года компании Челябинской области (не включая субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения) получили прибыль в общей сумме 228,8 млрд руб. Это на 33,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Финансовые результаты деятельности организаций региона за девять месяцев представил Челябинскстат.

За девять месяцев сложился положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в объеме 152,8 млрд руб. Годом ранее показатель был в два раза больше — 301 млрд руб.

Убытки компаний Челябинской области за год выросли почти в 1,8 раза и превысили 76 млрд руб. Доля убыточных организаций на сентябрь 2025 года увеличилась до 30,4% после 26,2% в сентябре прошлого года.

По итогам января-сентября кредиторская задолженность компаний региона составила 1,43 трлн руб., что на 7% больше, чем годом ранее. При этом просроченный долг перед кредиторами вырос на 20,7%, до 56,7 млрд руб. Задолженность по кредитам банков и займам увеличилась на 5,3% (1,14 трлн руб.), а просроченная — на 2,3% (5,69 млрд руб.).

Общий размер дебиторского долга организаций за год почти не изменился и составил 1,2 трлн руб. Просроченная «дебиторка» выросла при этом на 30%, до 80,4 млрд руб.