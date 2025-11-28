Экс-глава пензенского миграционного управления пойдет под суд за взятки

Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления по вопросам миграции и бывшего начальника отдела иммиграционного контроля УМВД России по Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия каждого им вменяют получение взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и организацию незаконной миграции (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Как утверждает следствие, с июня 2023 года по апрель 2025 года фигуранты информировали индивидуального предпринимателя о запланированных проверках соблюдения миграционного законодательства на строительных площадках, где трудились иностранные граждане. Взамен ИП давал взятки подозреваемым в виде строительных материалов и услуг по ремонту их недвижимости. Также фигуранты в интересах ИП организовали незаконное пребывание в России иностранцев.

Павел Фролов