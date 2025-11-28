В Можге осудили гражданина Таджикистана за использование поддельных документов

Можгинский райсуд признал гражданина Таджикистана виновным в использовании поддельного миграционного документа (ст.327 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года он приобрел через интернет заведомо поддельную отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, которая предоставляла фиктивное право на законное нахождение в России. В апреле 2025 года, при проверке документов на автодороге М-12 «Восток», он предъявил сотрудникам Госавтоинспекции этот поддельный документ. Экспертиза подтвердила его подделку.

Суд приговорил фигуранта к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина