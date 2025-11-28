Уголовное дело об истязании детей в детсаду возбуждено в Городецком округе
По факту противоправных действий в отношении воспитанников детского сада в Городецком округе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 28 ноября 2025 года.
О случившемся в СКР узнали из СМИ. Журналистам «Кстати» пожаловались родители воспитанников Смольковского детсада: с их слов одна из воспитательниц наносит детям травмы. Заведующая учреждения с этими выводами не согласна, глава округа Александр Мудров сообщил журналистам, что будет проведено собрание, чтобы выяснить все обстоятельства.
Дело квалифицировано по ст. 117 УК РФ (истязание).