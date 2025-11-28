НДС добавили в платежи

Эквайринг и процессинг станут дороже. С 2026 года на стоимость этих банковских услуг будут начислять НДС в 22%. За проведение трансакций в магазинах, ресторанах и различных сервисах платит продавец, поэтому бизнес готовится к пересмотру показателей ликвидности. По скромным подсчетам, расходы увеличатся всего на 0,5%. Однако клиенты банков, скорее всего, также заметят изменения в обслуживании, говорят участники рынка. Тему продолжит Юлия Савина.

Каждая оплата клиента по карте обходится продавцу в 1,5-2,5% от суммы покупки. С отменой льготы по НДС счет за эквайринг увеличится примерно на 0,5%, говорят участники рынка. До 22% вырастет и стоимость процессинга. Цена таких операций начинается от 50 коп., но чаще это 1% от оборота. Дороже станет выпуск и перевыпуск карты, если банк оказывает эту услугу на платной основе, и даже подписка на СМС-уведомления о трансакциях. Чтобы снизить свои издержки, банки, скорее всего, пересмотрят программы лояльности, считает советник председателя правления Цифра-банка Наталья Тутова: «С меньшей вероятностью мы увидим рост конкретных цен на услуги. Но та комиссия, которую банк получает за обслуживание карты, зачастую используется для того, чтобы предоставлять клиентам разные программы лояльности. Если он будет получать меньше комиссии, то уже не сможет предлагать такие щедрые кешбэки, что были раньше. Мы это увидим именно в снижении его базовых ставок. Скорее всего, станут вводиться какие-то ограничения по максимальной сумме кешбэка или некие дополнительные условия. Скорее всего, банки будут пытаться уходить от вариантов возврата денежных средств клиентов, а перейдут к каким-то другим программам привилегий».

По данным ЦБ, количество ежедневных безналичных платежей за товары и услуги в третьем квартале 2025-го составило 243 млн руб. или почти 3 тыс. операций каждую секунду. По оценке независимого финансового эксперта Андрея Бархоты, крупный бизнес не заметит изменений в тарифах банков: «Думаю, для юридических лиц из-за того, что там крупные чеки, многомиллионные, многомиллиардные, в процентах это будет небольшой рост, в рублях — чуть более ощутимый. То есть если был тариф 1,5%, то станет, например, 1,7%. Международные расчеты, безусловно, облагаются. Но мы должны понимать, что фактически сейчас у нас на рынке есть классические международные расчеты, которые совершаются банками, не попавшими под санкции. Но еще более популярные варианты с использованием современных платежных инструментов, в том числе криптовалют. То, что касается стейблкойна и, например, платформы А7, там тоже может быть рост тарифов, но он не будет столь существенен, как могли бы ожидать».

При этом небольшим компаниям, в том числе в сфере общепита, придется пересматривать бизнес-модель, уверен управляющий партнер сети грузинских ресторанов «Ткемали» Никита Татаев. По его словам, жертвовать маржой будут готовы далеко не все: «Сейчас и так ситуация с продуктами, персоналом и арендными ставками вынуждает нас поднимать цены.

И если банковское обслуживание тоже подорожает, то здесь один путь, другого-то не дано. Вопрос в том, кто будет компенсировать этот убыток для ресторана.

У каждого заведения есть определенная финмодель, и каждое повышение, если оно не отражается в цене, идет в ущерб. А сейчас ситуация такова, что не у всех есть очень большой запас прочности. То есть либо за счет прибыли компенсация идет, либо за счет увеличения стоимости блюд».

По расчетам Минфина, отмена моратория на уплату НДС для отдельных банковских операций и комиссий принесет в бюджет дополнительно 30 млрд руб.

Юлия Савина