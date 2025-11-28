Оператор Sunlight Outdoor и проект «Единой России» «Выбирай своё» подписали протокол о намерениях

В рамках IX Общероссийского форума «Города России» в Екатеринбурге федеральный партийный проект «Единой России» «Выбирай своё» и оператор медиафасадов Sunlight Outdoor заключили протокол о намерениях по развитию сотрудничества. Основными целями этого партнерства являются продвижение российских технологий, поддержка отечественного производства и укрепление технологического суверенитета страны.

Фото: Пресс-служба Sunlight Outdoor

Проект «Выбирай своё» представляет собой ключевую инициативу, ориентированную на развитие российской инженерной школы и стимулирование технологических инициатив. Как отметил координатор проекта Сергей Морозов, его важнейшая задача — рассказывать о современных российских предприятиях и их реальных достижениях, чтобы показывать обществу технологический прогресс и людей, которые его создают, тем самым способствуя более уверенному развитию страны.

Суть соглашения заключается в использовании современной цифровой инфраструктуры Sunlight Outdoor — медиафасадов и наружных коммуникаций, для расширения присутствия проекта «Выбирай своё» в городской среде. Это позволит обеспечить более широкий общественный резонанс, повысить узнаваемость российских разработок и укрепить ценности технологической независимости, создавая устойчивую информационную среду.

В практическом плане стороны намерены реализовывать конкретные задачи. К ним относятся продвижение ценностей проекта с помощью наружных медиаформатов и просветительских кампаний, поддержка российских инженеров и производителей, а также информационное сопровождение форумов и социальных инициатив проекта для повышения их общественной и медийной значимости.