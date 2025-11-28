После попытки похищения футболист Мостовой передвигался с охраной
Футболист ФК «Зенит» Андрей Мостовой заявил, что после попытки похищения в Санкт-Петербурге ходил с охраной. Спортсмен также больше времени проводил дома, пишет ТАСС.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Полузащитник петербургского клуба был уверен, что подобное вряд ли произойдет снова, но решил использовать охрану для перестраховки. С этой же целью зенитовец проводил больше времени дома.
Злоумышленники предприняли попытку нападения на Андрея Мостового вечером 23 октября, однако ему удалось отбиться. Спустя несколько дней после инцидента футболист заявил, что из-за произошедшего столкнулся с проблемами со сном.