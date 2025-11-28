В Оренбуржье выявлен факт незаконной добычи косули

Инспекторы ДПС выявили факт незаконной добычи туши косули в Оренбургском районе, сообщает полиция Оренбургской области.

В хуторе Степановский экипаж ДПС остановил автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 36-летнего жителя Оренбурга для проверки. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили тушу косули. Разрешение на добычу диких копытных животных у мужчины отсутствовало.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тушу косули сибирской изъяли. Оренбуржец привлечен к административной ответственности.

Руфия Кутляева