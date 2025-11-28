Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов с самым дешевым бензином в России

Удмуртия впервые попала в рейтинг регионов с самым дешевым бензином, заняв седьмую позицию в октябрьском топе, следует из данных статистики ПромРейтинга. Цена за литр бензина в республике составила 62 руб.

На первом месте расположилась Омская область, где местные жители платят 59,9 руб. за литр топлива. За ней следует Курганская область с показателем 60,2 руб. за литр. Замкнула тройку лидеров Башкирия — 61,4 руб. На последних местах рейтинга расположились Алтайский край (62,1 руб.), Татарстан (62,4 руб.) и Псковская область (63,8 руб.).

Анастасия Лопатина