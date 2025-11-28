ООО «Ритэк» выплатит 167 млн за загрязнение почвы в Волгоградской области

Суд по иску Росприроднадзора обязал ООО «Ритэк» выплатить 167,4 млн руб. за загрязнение почвы в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты выяснили, что к загрязнению почвы в Волгоградской области привел разлив нефтепродуктов из аварийного нефтепровода ООО «Ритэк». Загрязненной оказалась территория площадью свыше 68 тыс. кв. м.

В связи с тем, что компания не компенсировала ущерб добровольно, Росприроднадзор обратился в суд. Апелляционная инстанция в полном объеме удовлетворила требования.

Павел Фролов