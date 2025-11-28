Приставы взыскали уголовный штраф с бывшей сотрудницы скорой помощи

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали уголовный штраф с бывшего диспетчера подстанции скорой помощи. Ранее женщину признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Работая диспетчером на подстанции скорой помощи, жительница Перми незаконно сообщала директору похоронного агентства персональные данные, составляющие личную и семейную тайну третьих лиц. Бизнесмен использовал эту информацию для получения коммерческой выгоды: его сотрудники в числе первых приезжали по адресу, где скончался человек, и оказывали давление на близких родственников, предлагая заключить договор именно с их агентством.

В ходе следствия было установлено, что диспетчер получала вознаграждение за свои преступные действия. Деньги ей переводили за каждый контракт на оказание ритуальных услуг. Средняя такса за информацию составляла от 2 до 4 тыс. руб.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения». Ей был назначен уголовный штраф в размере 150 тыс. руб. Исполнительный документ о его взыскании поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Кировскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. Будучи предупрежденной о том, что уклонение от выплаты штрафа обернется заменой наказания на более суровое, должница погасила долг.