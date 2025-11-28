Заведующая детсадом под Саратовом стала фигуранткой дела о мошенничестве

В Саратовской области следствие возбудило в отношении заведующей детским садом уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с марта 2022 года по апрель 2025 года фигурантка требовала от подчиненных отдавать часть их зарплаты. Денежными средствами, которые она получала, распоряжалась по своему усмотрению.

Дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Ершовского района. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты его расследования.

Павел Фролов