В Астраханской области электрик попал под следствие за получение взяток

В Астраханской области следствие возбудило в отношении главного инженера филиала электросетевой компании уголовное дело о получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, один из индивидуальных предпринимателей с декабря 2024 года по август 2025 года передал фигуранту три взятки по 50 тыс. руб. Взамен тому предстояло добиться ускорения подключения к электрическим сетям трех антенно-мачтовых сооружений связи в Наримановском районе региона и Трусовском районе Астрахани.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных СК и УФСБ. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Уголовные дела соединены в одном производстве.

Павел Фролов