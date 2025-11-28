Территории для «арктического гектара» изменятся в Норильске и Дудинке

Власти Красноярского края планируют изменить границы территорий, в рамках которых предоставляется «арктический гектар». Министр экономики и регионального развития Татьяна Магдибур сообщила об этом 27 ноября на заседании комитета краевого парламента по развитию северных и арктических территорий.

В черте города Норильска остаются невостребованными участки, на которых расположены проезды, и те, что находятся в пониженной местности со скоплением воды. В общей сложности они составляют 24% территории, первоначально отведенной в городе для нарезки «арктических гектаров».

«Администрацией города предложено образовать новую территорию, в границах которой будут предоставляться земельные участки, находящиеся на расстоянии 3 км северо-западнее от границы района Талнах, площадью около 49 га»,— говорится в сообщении пресс-службы заксобрания по итогам заседания комитета. В свою очередь, в Дудинке (административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого района) предоставленная территория пересекается с зоной водоснабжения озера Самсонкино. Там границы также будут изменены.

По данным заксобрания, соответствующий законопроект планируется принять на сессии 4 декабря.

Валерий Лавский