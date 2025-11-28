Спрос на AI-тренеров вырос в Петербурге за год на 94%

Интерес компаний к специалистам по обучению искусственного интеллекта вырос на 94% по сравнению с 2024 годом. В лидерах по трудоустройству таких сотрудников IT-компании, сообщили в пресс-службе hh.ru.

На фирмы, специализирующиеся в сфере информационных технологий, приходится 35% вакансий от общего количества предложений, на финансовый сектор — 12%. В пятерку также входят образовательные учреждения (6%), медиа и маркетинг (5%) и сектор услуг для бизнеса (4%). По словам директора hh.ru по СЗФО Юлии Сахаровой, такая картина говорит о том, что нейросети перестали быть экзотикой и стали рабочим инструментом в самых разных сферах.

За октябрь медианная зарплата AI-тренеров достигла 101 тыс. рублей. Минимальный уровень дохода, предлагаемый в вакансиях, начинается с 45 тыс. рублей. Зарплаты таких специалистов могут доходить до 300 тыс. рублей. На одну вакансию приходится 7,1 резюме.

Татьяна Титаева