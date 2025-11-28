В Челябинске военнослужащего осудили на пять лет колонии за самоволку

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в ноябре 2025 года военный уехал в отпуск. В конце месяца он должен был вернуться на службу, но, желая отдохнуть от нее, в период мобилизации остался дома. По месту жительства он продолжал находиться до середины июня этого года, когда его обнаружили сотрудники полиции.

Приговор в отношении военного вступил в законную силу.

Виталина Ярховска