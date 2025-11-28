Пенсионера из Юсьвы приговорили к условном сроку за вырубку елей и хранение пороха

Кудымкарский суд вынес приговор 76-летнему жителю Юсьвинского округа. Он признан виновным в незаконной рубке леса и хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как установили сотрудники местного отдела МВД, в период с октября 2024 года по апрель 2025 года житель Юсьвы незаконно вырубил 14 елей. В результате его противоправных действий лесному фонду РФ причинен материальный ущерб на сумму более 78 тысяч рублей, часть которого обвиняемый возместил в ходе предварительного следствия.

Кроме того, установлено, что пенсионер, не являясь владельцем охотничьего оружия, незаконно хранил в своем доме взрывчатое вещество, являющееся промышленно изготовленной разновидностью бездымного пороха массой 106 гр.

Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафа в размере 9 тыс. руб. Также он обязан возместить оставшуюся часть причиненного лесному фонду материального ущерба.