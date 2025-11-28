Дети из Удмуртии могли находиться в реабилитационном центре в Верхней Пышме

В частном реабилитационном центре в Верхней Пышме Свердловской области могли находится дети из Удмуртии, пишет РИА «Новости». По информации пресс-службы МВД региона, на момент визита в центре находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, среди которых могли быть и дети из Ижевска.

Как сообщается, подростков в центр направили их законные представители из разных регионов, включая Удмуртию, Ханты-Мансийский автономный округ, Томскую, Кировскую и Свердловскую области. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, однако медики проведут более тщательное обследование.

«Одиннадцать из 22 детей уже передали под расписку родителям. Еще 11 детей помещены в четыре учреждения соцполитики, и за ними родители и законные представители также прибудут в ближайшее время»,— сказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

В отношении реабилитационного центра возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетних). В прокуратуре отметили, что подростков направляли в учреждение родители, однако по их словам, к ним применялись жестокие методы воспитания.

Анастасия Лопатина