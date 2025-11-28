Володин выступил за введение периода охлаждения при сделках с недвижимостью

В Государственной думе рассматривают меры по защите граждан от мошенничества на рынке жилья. Одной из ключевых инициатив стало введение «периода охлаждения» продолжительностью до семи дней для сделок с недвижимостью. С соответствующим законопроектом выступили депутаты от «Справедливой России».

«Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья. В Государственной думе обсуждаем ряд решений. Одним из них предлагается ввести "период охлаждения" для операций с недвижимостью — 7 дней», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, парламент получает множество жалоб на мошеннические схемы, когда продавцы, получив деньги, отказываются передавать жилье, ссылаясь на давление злоумышленников. Инициатива, внесенная Сергеем Мироновым и Михаилом Делягиным, предполагает, что регистрация сделки будет проходить лишь через неделю после подписания договора. Расчет возможен только после перехода прав собственности и исключительно в безналичной форме.

«Такой механизм позволит уберечь граждан от действий мошенников, а также финансовых и имущественных потерь», — отметил Вячеслав Володин.