«Зенит» выиграл, но проиграл

«Зенит» обыграл в Москве «Динамо» со счетом 1:0 в ответном четвертьфинальном матче «Пути РПЛ» Кубка России, но уступил сопернику по сумме двух игр, так как первый матч в Петербурге завершился победой бело-голубых 3:1. Теперь в марте команда Сергея Семака сыграет в четвертьфинале «Пути регионов» с «Балтикой» в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Матч между командами «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Тренерский штаб «Зенита» выбрал на ответный матч с «Динамо» практически сильнейший состав. Участия в игре не принял только Вендел. И защитник Нино перед самым стартовым свистком был заменен на Страхиню Эраковича. Хотя многим после первой игры показалось, что петербуржцы не горят желанием продолжать борьбу за Кубок России в «Пути РПЛ», где играют более сильные клубы. Потому что на первую дуэль с «Динамо» вышел смешанный состав «Зенита». И тогда сине-бело-голубые уступили на «Газпром Арене» 1:3. Бело-голубыми еще руководил Валерий Карпин, который позднее подал в отставку с поста наставника московского клуба. Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Ролан Гусев.

Однако, когда появился стартовый состав «Зенита» на ответный матч, ни у кого не осталось сомнений: петербуржцы настроены взять реванш. И ход матча это подтвердил. «Зенит» переигрывал динамовцев на всех участках поля и на протяжении почти всего времени. Но реализация моментов хромала. Один Максим Глушенков, как отметил после матча Сергей Семак, мог сделать в этой игре хет-трик. Его удары не достигли целей. Остальные форварды «Зенита» в этом сезоне не блещут. Больше всех из них забил Матео Кассьерра — семь голов. Он сейчас не играет из-за травмы. У Лусиано и Соболева очень низкие показатели результативности — два и пять голов соответственно. Обоих Сергей Семак выпустил ближе к концу матча, когда надо было дожать соперника. Ни аргентинец, ни россиянин ничем не отличились. Не помог «Зениту» даже Александр Ерохин, который в прежние времена служил палочкой-выручалочкой. А единственный гол в этом матче забил Андрей Мостовой — с пенальти, назначенного на 29-й минуте. У него результативность тоже не очень высокая — семь голов. Но Мостовой не так часто играет. Лучшим бомбардиром «Зенита» на этом этапе является Глушенков: на его счету десять забитых мячей. Хотя его не назовешь чистокровным форвардом. На этой позиции у петербуржцев в последнее время по воле тренеров выступает Луис Энрике, купленный за €33 млн у бразильского «Ботафого». Он забил всего один гол в 17 играх за «Зенит». Чего же удивляться порой результатам. Если бы у петербургской команды был человек, способный регулярно забивать голы, она, наверное, вообще не знала бы неудач.

А так Сергею Семаку оставалось после матча только похвалить свою команду за «хорошую игру», за созданные моменты. Хотя почему она была хорошей, непонятно. Еще тренер «Зенита» сказал в очередной раз, что игрокам, много выигравшим, очень сложно «вытаскивать» из себя максимальную мотивацию. Для этого надо регулярно обновлять состав, менять старых футболистов на новых. Но при этом, по словам Семака, никто из «Зенита» уходить не хочет. Вспоминается фраза из мультфильма: «Нас и здесь неплохо кормят».

Впрочем, у сине-бело-голубых в кубке еще ничего не потеряно. Если бы они прошли «Динамо», то сыграли бы весной два матча «Пути РПЛ» со «Спартаком». А так встретятся в марте с «Балтикой» на ее поле в «Пути регионов» (тут будет один матч). Неизвестно еще, что лучше. В воскресенье, 30 ноября, «Зенит» ждет дуэль с «Рубином» в 17-м туре чемпионата России. Она пройдет на «Газпром Арене».

Кирилл Легков