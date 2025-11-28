Госкомитет Татарстана по закупкам разместил четыре тендера на поставку топлива для республиканских учреждений на общую сумму 698,5 млн руб. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

На поставку топлива учреждениям в Татарстане выделят 698,5 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В учреждения республики поступят автомобильный бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также зимнее, межсезонное и летнее дизельное топливо. Поставка топлива предусмотрена поэтапно — отдельными партиями в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

Финансирование будет осуществляться из средств территориального фонда ОМС Татарстана, бюджета республики, а также внебюджетных и иных источников.

Анна Кайдалова