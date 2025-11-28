На охрану зданий органов госвласти Башкирии направят около 30 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на конкурсе 18 декабря выберет подрядчика для охраны зданий госвласти, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 29,94 млн руб. Средства выделит бюджет республики.

Исполнитель должен с 1 января до 30 апреля 2026 года охранять Дом республики, здания Курултая, министерств здравоохранения, земельных и имущественных отношений, промышленности, энергетики и инноваций, культуры, просвещения, экологии, сельского хозяйства, «Офис-группы», Центра управления республикой, территории выездных мероприятий и другие объекты. Подрядчик обязан выставить посты вооруженной охраны с огнестрельным гладкоствольным и нарезным короткоствольным оружием и специальными средствами, а также невооруженной охраны: у сотрудников должны быть только наручники, резиновая палка и свисток.

В августе «Хозяйственное управление» заключило контракт на охрану зданий госвласти с ООО ЧОО «Центурион Лонге» за 27,26 млн руб.

Майя Иванова