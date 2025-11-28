«Америка остается вне критики»

Владимир Путин готов дать Европе письменные гарантии ненападения, об этом президент РФ заявил на пресс-конференции в Бишкеке. При этом ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что Москва не видит представителей ЕС за столом переговоров по Украине. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередной мирный план оказался под вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о готовности зафиксировать на бумаге обещание России не нападать на Европу. Мы не собираемся этого делать, но там есть некоторые фигуры (президент их не назвал), которые в это не верят, раскручивают антироссийскую истерию, а сами под это дело активно вооружаются. К слову, сейчас многие страны Старого Света возвращают обязательную и добровольную военную службу, по крайней мере, расширяют призыв. Ответа от бывших европейских партнеров пока не последовало. С высокой долей вероятности диалога по этому вопросу не получится. Путин между тем прокомментировал теоретическое возвращение России в G8. Этот пункт вроде бы значился в пресловутом мирном плане Дональда Трампа. Контекст такой — можно ли сесть за один стол с теми, кто так вот нелицеприятно высказывается о РФ и ее лидере? Президент согласился: да, возвращение в данный формат видится маловероятным, хотя, конечно, Москва для переговоров открыта.

В целом заметно, что в Кремле недовольны тем, что Белый дом выбрал компромисс с Украиной вместо того, чтобы на нее жестко надавить, и пошел на поводу в том числе у представителей Европы.

В итоге мирный план, который вроде бы российскую сторону вначале устраивал, опять изменился. Киев внес в него свои коррективы. Скорее всего, результатом всего этого и стало возвращение жесткой риторики со стороны Владимира Путина на пресс-конференции в Бишкеке. В частности, вновь звучали тезисы о нелегитимности Владимира Зеленского. Брюссель — на втором месте этого условного черного списка. Говорить с ним не о чем. Ранее МИД РФ также заявил, что за столом переговоров представителям ЕС не место, они против мира. Америка при этом остается вне критики. Посыл здесь такой — с Трампом можно было давно уже все решить, если бы не тлетворное влияние Старого Света. Собственно, пока его отсечь не удалось, хотя попытки это сделать предпринимались и предпринимаются. Но, видно, пока безуспешно, и это становится проблемой. Похоже, это будет главной задачей на ближайшую перспективу.

Один из вариантов, как было сказано выше, подписать гарантии ненападения, выбив тем самым из рук европейских лидеров их главный козырь — тезис о том, что Украина защищает их безопасность, безопасность всего континента. Если страна падет, значит, придется уже воевать самим, чего категорически не хочется. Опять же, стоит повторить: вряд ли в Брюсселе согласятся разговаривать с Россией на тему ненападения. Как бы то ни было, похоже, что очередной мирный план по Украине благополучно проваливается. Конечно, впереди еще ряд переговоров, но Москва будет вести их с жестких позиций, этого отрицать нельзя.

Дмитрий Дризе