Трое детей с онкозаболеваниями из Удмуртии приняли участие в запуске ракеты

Трое детей с онкозаболеваниями из Удмуртии, участвовавшие в проекте «Ракета Мечты», побывали на космодроме Байконур и приняли участие в запуске ракеты «Союз-2.1а». Как сообщает пресс-служба минздрава республики, мероприятие прошло 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минзрава Удмуртии Фото: пресс-служба минзрава Удмуртии

Дети посетили космодром в рамках программы «Космическая терапия искусством» (0+), которая реализуется фондом ЮНИТИ совместно с Роскосмосом с 2016 года. Участвуя в этом проекте, ребята с онкологическими заболеваниями рисуют свои мечты вместе с космонавтами и волонтерами, а их рисунки отправляются в космос на спутниках и скафандрах.

Анастасия Лопатина