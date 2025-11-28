Главу теплоснабжающей компании осудили в Приангарье за хищение 30 млн рублей

Слюдянский районный суд вынес приговор в отношении гендиректора теплоснабжающего ООО «УКС». Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимому назначили 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб., сообщило следственное управление СКР по Иркутской области. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Алексее Ильенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2018-2021 годы фигурант дела направлял в уполномоченный орган недостоверные данные о формировании тарифов на тепловую энергию, включив в них несуществующие затраты на налоги и отчисления страховых взносов за работников. Для легализации завышенных тарифов, считают правоохранители, Алексей Ильенко подготовил фиктивные договоры между подконтрольными ему фирмами, работающими в коммунальной сфере.

Таким образом, говорится в сообщении ведомства, в 2019-2021 годах злоумышленник получил субсидии для компенсации расходов на оказанные услуги в Слюдянке. Сумма ущерба превысила 30 млн руб.

Александра Стрелкова