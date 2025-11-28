В Оренбурге «целительница» получила срок за неудачную попытку «снять порчу»

В Оренбурге жительница Новосибирска признана виновной в мошенничестве под предлогом снятия порчи. Она осуждена по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемой назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима и штрафа в размере 15 тыс. руб. На этапе предварительного следствия фигурант дела возместила ущерб.

По версии следствия, в августе 2025 года обвиняемая встретила на улице 11-летнюю девочку и попросила проводить ее до больницы. Позже она убедила ребенка, что на маму потерпевшей наложена порча и что для ее снятия надо вернуться домой. Когда девочка проводила обвиняемую к себе в квартиру, женщина потребовала 20 тыс. руб. якобы для усиления эффекта. Получив деньги, женщина сложила их в лист бумаги, а когда ребенок отвлекся, забрала сумму и оставила пустой лист.

Георгий Портнов