Против челябинца возбудили дело о контрабанде радиационного источника

В отношении жителя Челябинской области, задержанного весной сотрудниками УФСБ за контрабанду военной продукции, возбуждено второе уголовное дело. Его подозревают в попытке переместить за границу радиационный источник (ч. 1 ст. 220 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

По версии следствия, 55-летний южноуралец организовал в интересах иностранного государства незаконное перемещение через границу оборудования военного назначения, которое применяется в составе бронетанковой техники. Его задержали сотрудники УФСБ после оформления отправки груза в одну из стран Центральной Азии через транспортную компанию. Документов, разрешающих вывоз продукции из России, у отправителя не было. В результате в отношении южноуральца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники).

В ходе следствия выяснилось, что оборудование, которое житель региона пытался отправить за границу, относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности.

В результате в ноябре ГУ МВД России по региону по материалам УФСБ возбудило в отношении южноуральца второе уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ.