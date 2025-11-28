Аэропорты Самары и Ульяновска закрывались из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорты Самары и Ульяновска приостанавливали обслуживание пассажиров из-за ограничений в ночь на пятницу, 28 ноября. Ограничения вводились в связи с угрозой атаки БПЛА в регионах. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Самару»,— говорится в сообщении.

Ограничения были сняты в 8:23 (MSK+1). В настоящее время оба аэропорта принимают и отправляют самолеты.

Георгий Портнов