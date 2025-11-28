Депутат алтайского заксобрания отправился на срочную службу

Самый молодой депутат законодательного собрания Алтайского края — 25-летний Александр Волобуев — отправится на срочную службу. Утром 28 ноября он прибыл на призывной пункт, сообщила его коллега по фракции КПРФ в заксобрании Татьяна Грошева.

«Год — это не так и много, всего лишь 365 дней. Пусть этот год промелькнет как один день. Ждем!»,— записала депутат в своем Telegram-канале.

Александр Волобуев был избран депутатом в 2021 году по партсписку КПРФ от территориальной группы №28 (центральная часть Барнаула).

На сессии заксобрания 27 ноября первый секретарь крайкома КПРФ, депутат Госдумы РФ Мария Прусакова сообщила о том, что депутатский мандат Александр Волобуев сохранит. «Я надеюсь, что со стороны руководства заксобрания будет сделано все для того, чтобы обеспечить возможность Александру Максимовичу работать непосредственно со своими избирателями, в том числе с помощью помощников, которые сегодня достаточно активно работают с обращениями»,— сказала она.

Очередные выборы депутатов заксобрания состоятся в сентябре 2026 года.

