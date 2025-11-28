В Саратове житель Дагестана выслушает приговор по делу о ДТП с погибшей девочкой

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 24-летнего жителя Дагестана уголовное дело о ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, вечером 27 мая этого года нетрезвый фигурант управлял автомобилем «Лада Веста», двигаясь со скоростью не менее 81 км/ч, и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на пересечении ул. Соколовой и ул. им. В.Г. Рахова в Саратове в границах пешеходного перехода. Ребенок погиб на месте.

После ДТП фигурант скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали полицейские. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов