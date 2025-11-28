В Татарстане в 01:45 объявили режим беспилотной опасности. Информация об этом поступила в приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пять с половиной часов действовал режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В Татарстане пять с половиной часов действовал режим беспилотной опасности

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Режим сняли спустя почти шесть часов — в 07:14 по московскому времени. Об ограничениях работы аэропортов республики не сообщалось.

Последний раз режим беспилотной опасности объявляли в среду, 26 ноября. Он продлился три часа.

Анна Кайдалова