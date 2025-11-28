В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

С 09:00 до 21:00 в пятницу, 28 ноября, в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Смольном со ссылкой на Росгидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В пресс-службе городской администрации уточнили, что на побережье Финского залива порывы могут достигать 15 м/с и попросили соблюдать особую осторожность.

Водителей призвали по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

По данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге 28 ноября ожидается преимущественно облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью опускалась до минус 2..-4 градусов, в течение дня воздух прогреется до +2...+4. На дорогах сохраняется гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Артемий Чулков